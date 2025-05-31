كتبت-هند عواد:

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في مباراة الأهلي وفاركو يوم الأربعاء، مرر مروان عطية لاعب الأول الكرة لحسين الشحات، الذي انفرد بالمرمى الخالي، لكنه اختار الحل الأصعب بتمريرها "بالكعب" إلى إمام عاشور في الخلف ليسجل هدفه الـ13، ويتصدر قائمة الهدافين.

ويمكن أن يتكرر نفس المشهد، في الثامنة مساء اليوم أمام نفس المنافس، عندما يواجه الزمالك فاركو في آخر مباريات الدوري المصري الممتاز 2024-2025، ويصارع ناصر منسي إمام على الصدارة.

ومع حسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه، ينتظر إمام عاشور نجم الفريق الأحمر، لقاء اليوم للاحتفال بشكل رسمي بلقب الهداف، إذ أنه يتصدر القائمة بـ13 هدفا، ويليه أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الذي أنهى الموسم رسميا بـ12 هدفا، وفي المركز الثالث، يأتي ناصر منسي مهاجم الزمالك بـ11 هدفا.

موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك وفاركو

غاب ناصر منسي مهاجم الزمالك عن مباريات الفريق السابقـة، بسبب الإصابة، إلا أنه عاد للتدريبات الجماعية للفريق، وأصبح جاهزا طبيا لمباراة اليوم.

ويبقى قرار مشاركة ناصر منسي من عدمه ضد فاركو، في يد أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، إذ أنه قد يدخل اللقاء كبديل.

ماذا يحتاج ناصر منسي للفوز بلقب الهداف؟

لم يتبقى سوى لقاء الزمالك وفاركو على انتهاء موسم الدوري المصري 2024-2025، معها انحصر الصراع على لقب الهداف بين إمام عاشور المتصدر وناصر منسي.

ويحتاج منسي لتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد فاركو، مساء اليوم، لخطف لقب الهداف من إمام عاشور، أو تسجيل هدفين للتساوي مع لاعب الأهلي.

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