كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الروماني السابق لفريق الترجي التونسي لاورينتو ريجيكامب حقيقة اقترابه من تدريب نادي الزمالك.

وقال ريجيكامب في تصريحات لفضائية أون سبورت مساء أمس الجمعة:"تحدث معي أحد الوكلاء عن موقفي من تدريب الزمالك ولكن لم يحدث أي جديد ولم أصرح بأي شيء ومن الطبيعي أن تُصدر التصريحات من النادي وليس مني وليس من العدل أن تكون هناك أخبار على لساني".

وأشار المدرب الروماني خلال اللقاء ذاته إلى أنه لا يعرف سببًا محددًا لرحيله عن صفوف الترجي التونسي؛ إذ يرى أن النتائج كانت جيدة.

وأتم ريجيكامب تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان يتابع الكرة المصرية خلال تدريبه فريق الترجي وكان يحضر لمواجهة الفرق المصرية مثل بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

ريجيكامب صاحب الـ 49 عاماً كان قد تولى المسؤولية الفنية لفريق الترجي في نوفمبر 2024 قبل أن يرحل في مارس 2025 بعدما قاد الفريق بـ 24 مباراة فاز خلالها بـ 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر في مباراتين.

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