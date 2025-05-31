كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي فريق الأهلي نظيره الاتحاد عند السادسة من مساء اليوم السبت في رابع مباريات سلسلة "best of 5" لنهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويتوفق نادي الاتحاد على نظيره الأهلي بالفوز في مباراتين من أصل ثلاثة إذ جاءت نتائجهم كالتالي: الاتحاد السكندري 83-73 الأهلي، الأهلي 88-76 الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري 76-73 الأهلي.

ويحتاج فريق الاتحاد للفوز في مباراة اليوم للتتويج باللقب وإذا خسر فستصبح النتيجة تعادلاً بين الفريقين (2 ـ 2) ويتم اللجوء لمباراة خامسة فاصلة.

وحال الوصول إلى مباراة خامسة حاسمة فستقام عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ومن يفوز بها يتوّج باللقب.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة عبر منصة يوتيوب.

يذكر أن الأهلي قد تأهل إلى دور النهائي بعدما فاز على نظيره الزمالك في دور نصف النهائي، فيما تأهل الاتحاد على حساب نظيره سبورتنج.

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