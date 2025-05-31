"رقم ينتظره الرمادي"..3 أهداف للزمالك من مواجهة فاركو

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يختتم فريق الزمالك الموسم الجاري من بطولة الدوري باستضافة نظيره فاركو عند الثامنة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة ـ الأخيرة ـ من مجموعة التتويج بالمسابقة.

ويدخل فريق الزمالك المباراة بالمركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري، فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية 4 أهداف للزمالك من مواجهة فاركو:

1) بروفة لنهائي الكأس

تُعد مباراة فاركو بمثابة البروفة لفريق الزمالك قبل مواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس الموافق 5 يونيو في نهائي بطولة كأس مصر لذا يرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادي في تحقيق أقصى استفادة فنية منها لتجهيز لاعبيه.

2) ختام الموسم

يرغب فريق الزمالك الذي ضمن المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية في ختام موسمه بفوز بعد نتائج لم تكن بالجيدة في الموسم.

3) رقم ينتظر الرمادي

سبق وواجه أيمن الرمادي نظيره فاركو بـ 5 مباريات ببطولة الدوري خلال تدريبه فريقي أسوان وسيراميكا كليوباترا؛ إذ فاز في المباراة الأولى التي جمعتهما بديسمبر 2022 ثم تعادل في المباريات الثلاث التالية وخسر في المباراة الأخيرة التي جمعتهما في فبراير الماضي بهدفين مقابل هدف ليسعى عن تحقيق الفوز الغائب منذ أكثر من عامين ونصف العام.

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