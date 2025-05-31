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البروفة الأخيرة قبل نهائي الكأس.. موعد مباراة الزمالك وفاركو

10:43 ص السبت 31 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر مواجهاته في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم السبت، بمواجهة فاركو في مباراة تحصيل حاصل.

وحسم الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، المؤدي إلى الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 44 نقطة وبفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي الذي أنهى مبارياته.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

يواجه الزمالك فاركو، في الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، الناقل الحصري للبطولة.

وحسم الأهلي لقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه، بعد احتلال صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسه بيراميدز.

جدير بالذكر أن مباراة اليوم، تعد البروفة الأخيرة للزمالك قبل مواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

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الزمالك الزمالك وفاركو موعد مباراة الزمالك وفاركو القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو
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