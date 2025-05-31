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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو في ختام الدوري المصري

10:34 ص السبت 31 مايو 2025
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كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، في الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن الفوز على فاركو، لرفع رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، قبل خوض لقاء مهم ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تقام مباراة الزمالك وفاركو، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويدفع أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك بالثنائي حسام أشرف وسيف الدين الجزيري في خط الهجوم، ويعود نبيل عماد "دونجا" إلى تشكيل الفريق، فيما يغيب مصطفى شلبي للطرد في اللقاء السابق.

تشكيل الزمالك لمواجهة فاركو

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فاركو كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - أحمد عبد الرحيم إيشو

خط الهجوم: حسام أشرف - سيف الجزيري

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