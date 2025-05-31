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"بعد معلول".. أحمد شوبير يلمح إلى اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي

03:07 ص السبت 31 مايو 2025

أحمد شوبير

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كتب - يوسف محمد:
أثار أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، حالة واسعة من الجدل، بعد المنشور الخاص به عبر حسابه على فيس بوك، الذي يشير إلى اقتراب رحيل نجم آخر من نجوم النادي الأهلي بعد علي معلول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "في إنتظار رسالة آخرى من نجم آخر له قيمة عظيمة وتاريخ صعب أن يتكرر ولكنها سنة الحياة".

وكان النجم التونسي علي معلول أعلن منذ وقت قليل، الرحيل بشكل رسمي عن النادي الأهلي، عقب نهاية تعاقده مع الفريق.

ويذكر أن علي معلول، كان قد أنضم إلى النادي الأهلي، في عام 2016 قادما من فريق الصفاقسي التونسي، مقابل 730 ألف يورو.

والجدير بالذكر، أن المارد الأحمر كان قد أعلن أيضًا يوم الخميس الماضي، رحيل ثلاثي الفريق أكرم توفيق، رامي ربيعة وحمزة علاء.

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أحمد شوبير بعد معلول شوبير يلمح اقتراب رحيل نجم آخر عن الأهلي
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