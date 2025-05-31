"تفوق أبيض".. تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل مباراة اليوم

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فاركو اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

وتعد مباراة اليوم، هي المباراة رقم 10 التي تجمع بين الفارس الأبيض وفريق فاركو، حيث سبق وتواجها الفريقين معا في 9 مباريات من قبل.

وخلال 9 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 4 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في ثلاث لقاءات بينهما.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض، في تسجيل 10 أهداف في مرمى فريق فاركو، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف.

ويعد اللاعب السوداني سيف تيري، لاعب فاركو السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 3 أهداف.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الأول من الموسم الحالي 2024-2025، والتي انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدف دون مقابل.

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