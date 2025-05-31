كتب - يوسف محمد:

أعلن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحيله عن الفريق بشكل رسمي، من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "جمهور الأهلي العظيم، تم إبلاغي رسمياً بانتهاء مشواري مع الأهلي، أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات، والدفء حين قست المباريات، صدقوني لم أكن وحدي يوماً، كنتم ظهري حين أنحنت الأيام، وقلبي حين عز الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبة التي لا تُشترى، فإن كانت المسيرة تقاس بالسنوات، فإن ما بيننا لا يقاس إلا بالمحبة والوفاء".

وأضاف: "منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016، أدركت أنني لم أوقع عقداً مع نادٍ، بل دخلت في عهد مع أمة كاملة، إسمها "الأهلي"، تسع سنوات مرت، كأنها طرفة عين، من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة، الفرح، الدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف والانتماء الذي لا يُشترى".

وتابع: "لم أكن يوماً لاعباً محترفاً فقط، كنت عاشقاً يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل، نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، وتعلم معنى "أهلاوي"، قبل أن يتعلم المشي، واليوم، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع نادياً فقط، بل أودع جزءاً من روحي".

وأكمل: "يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كتب فيها المجد، لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي، أو مررت كراتي الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركوني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حباً لا يرد".

وواصل: "سجلت 53 هدفاً، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم، كنت شاهداً وصانعاً في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقي اسم "علي معلول"، ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبينكم".

وأردف: "اليوم، أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني، لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهلي بيتاً أكبر من كل البيوت، ووطناً ثانيًا صدق الإنتماء له كأنه الأول".

واختتم معلول: "إلى أهلي وزوجتي وأبنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي، إلى كل من عملت معهم، شكراً لأنكم كنتم عائلتي، أما الجمهور، فأقول لهم، آن الأوان أن يغادر جسدي، لكني أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي، أن يحمله كما حلمنا دائماً، نحو القمة، أنا راحل، لكن الحب باقٍ، أحبكم للأبد".

ويذكر أن علي معلول انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2016 قادما من فريق الصفاقسي التونسي، مقابل 730 ألف يورو.

وشارك معلول منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء، في 292 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 53 هدفا وتقديم 85 تمريرة حاسمة، ليسجل اسمه كأحد أهم المحترفين في تاريخ القلعة الحمراء.

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