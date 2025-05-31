كتب - يوسف محمد:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على واقعة إلقاء الزجاجات على المدير الفني السابق للفريق مارسيل كولر، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تعرض لهجوم قوي من قبل بعض جماهير المارد الأحمر، عقب نهاية مباراة الفريق يوم 25 أبريل الماضي أمام صن داونز وطالبوا برحيله عن الفريق.

وجاء هذا الهجوم، عقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من الدور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "من ألقى الزجاجات على كولر عقب مباراة صن داونز، ليس جمهور الأهلي، من الصعب أن تقوم الجماهير بهذا الفعل، الجميع يعمل من قام بإلقاء الزجاجات".

وأضاف: "كنت أتمنى استمرار كولر مع الفريق خلال الموسم الحالي، أن يكون حاضرا معنا في التتويج بالدوري".

واختتم عاشور تصريحاته: "جماهير الأهلي اعتادت على حصد البطولات، لذلك قد تمنحك فرصة وتقدم لك العذر في فقد بطولة ولكن بعد ذلك لا تقوم بتقديم أي أعذار".

يذكر أن الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق، تعيين المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق، بعقد لمدة موسمين.

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