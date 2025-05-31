"ساعدني".. إمام عاشور يتحدث عن علاقته بمارسيل كولر

كتب - يوسف محمد:

قال إمام عاشور لاعب الأهلي، إن علاقته بالمدير الفني السابق للفريق مارسيل كولر كانت مميزة، مشيرًا إلى حرص المدرب السويسري الدائم على مساعدته حتى يظهر بأفضل مستوى دائما.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الجمعة: "تربطني علاقة قوية مع مستر كولر وكان حريص على الحديث معي باستمرار منذ اليوم الأول لي داخل النادي، ليساعدني على النجاح مع الفريق".

وأضاف: "كولر دائما ما كان يطالبني ببعض المهام الخاصة لتنفيذها داخل الملعب، حديثه دائما كان إيجابياً ويساعدني في الظهور بشكل مميز".

وتابع: "كنت حريصًا دائما على تنفيذ كل ما يُطلب مني من كولر، كان يعنفني في بعض الأوقات حينما أكون مقصر في التدريبات".

واختتم إمام تصريحاته: "كولر حينما كان يشعر بأنني مقصر، كان يتحدث معي ويقول لن تشارك في المباراة المقبلة، بسبب عدم التركيز في التمرين بشكل كبير".

وأعلن الأهلي في أبريل الماضي، رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، عقب توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويقدم إمام عاشور موسمًا مميزًا مع النادي الأهلي خاصة في بطولة الدوري، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفا في المسابقة، جعلته على رأس قائمة هدافي الدوري الموسم الحالي.

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