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"إحداهما على باب الغرفة".. كهربا: إمام عاشور بكى مرتين بسببي

11:56 م الجمعة 30 مايو 2025
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    كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات
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    كهربا وإمام عاشور (1)
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    لقطات لم تذع من احتفال كهربا وإمام بهدف الأهلي الأول في فيوتشر (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المحترف المصري بصفوف الاتحاد الليبي محمود عبد المنعم "كهربا" عن موقفين بكى خلالهما إمام عاشور زميله بالأهلي بسببه خلال فترة تواجدهما سويًا بالفريق.

وقال كهربا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر مساء الجمعة:"إمام بكى بعد رحيلي عن الأهلي، وأيضًا وقت أزمتي في الإمارات خلال بطولة السوبر فقد جلس عند باب الغرفة وظل يبكي".

وشدد لاعب الأهلي السابق على قوة صداقته بإمام عاشور وأنها ليست مجرد صداقة ملاعب:"إمام وقف بجانبي في مواقف كثيرة ومنذ رحيلي عن الأهلي كلما أتحدث مع اللاعبين أطالبهم بمساعدة إمام عاشور".

وأتم كهربا تصريحاته بمطالبة جماهير النادي بالوقوف مع إمام ومساندته، معللاً:"هو من نوعية كهربا وفي وبيحب النادي".

وكان كهربا قد رحلّ عن الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف الاتحاد الليبي قبل أن يفعل الأخير بند شراء عقده بصورة نهائية.

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كهربا إمام عاشور الأهلي
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