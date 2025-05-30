"استعارة لمدة موسم".. الأهلي يحسم صفقة جديدة قبل كأس العالم للأندية

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر مسؤول بالأهلي، إنهم توصلوا لاتفاق مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لاستعارة مدافع فريقهم أحمد رمضان "بيكهام".

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الاستعارة ستكون لمدة موسم بعدما تم عقد جلسة بين محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي مسئولي سيراميكا مساء الخميس.

وأشار المصدر إلى أن ما يتبقى هو توقيع العقود حتى ينتظم اللاعب بالتدريبات ويتم وضع اسمه بـ "سيستم" كأس العالم للأندية ومن ثمّ مخاطبة اللجنة المنظمة للجهات المختصة لتسهيل حصوله علي تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتواجد مع الفريق.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي بنسخة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الأهلي في مجموعة تضم: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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