مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

3 1
21:00

القادسية

الدوري التركي

انطاليا سبور

0 2
20:00

طرابزون سبور

جميع المباريات

إعلان

حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته "تاليا"

11:04 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته ''تاليا''
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته ''تاليا''
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته ''تاليا''
  • عرض 5 صورة
    حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته ''تاليا''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

احتفل حازم إمام لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، بتخرج ابنته الوسطي "تاليا" وسط أجواء عائلية.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور ومقطع فيديو من تخرج ابنته، بجانب صورة لها على أنغام "يا ناس".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غداً السبت في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وفاركو على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حازم إمام حازم إمام على إنستجرام حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته تاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إسرائيل توافق وحماس تدرس.. التفاصيل الكاملة لمقترح ويتكوف بشأن غزة