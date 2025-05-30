حازم إمام يحتفل بتخرج ابنته ''تاليا''

كتب - نهى خورشيد

احتفل حازم إمام لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، بتخرج ابنته الوسطي "تاليا" وسط أجواء عائلية.

ونشر إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور ومقطع فيديو من تخرج ابنته، بجانب صورة لها على أنغام "يا ناس".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو غداً السبت في ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك وفاركو على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.