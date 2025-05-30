كتب ـ أحمد شاكر:

قال مصدر إن علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الجونة سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وكان علاء عبدالعال قد تولى مسؤولية القيادة الفنية لنادي الجونة في يوليو 2023.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة:"علاء عبدالعال انتهى تعاقده بالفعل مع جونة واعتذر عن تجديد التعاقد".

وأوضح المصدر أن عبدالعال قد عقد جلسة مع مسؤولي نادي الجونة لتدريب فريقهم خلال الموسم المقبل؛ إذ ستكون هناك جلسة جديدة لحسم تفاصيل التعاقد بالفترة المقبلة.

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن زد المتصدر، فيما يتذيل غزل المحلة مجموعة الهروب من الهبوط بـ 23 نقطة ولكن تم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي.

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