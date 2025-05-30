كتب - يوسف محمد:

قرر النادي الأهلي، عودة المدافع الشاب أحمد عابدين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وعدم تجديد إعارته إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، أن عابدين سينضم إلى التدريبات الجماعية للنادي الأهلي غدا السبت، في المران الأول الذي سيقوده خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق.

من هو أحمد عابدين مدافع النادي الأهلي؟

يبلغ أحمد عابدين من العمر 19 عاما، فهو من مواليد 1 يناير عام 2006.

وبدأ صاحب ال 19 عاما مشواره في كرة القدم، بناشئين وادي دجلة، قبل الانتقال إلى النادي الأهلي في يناير 2021 بعمر 15 عاما.

وتم تصعيد عابدين للمشاركة في المران الجماعي للنادي الأهلي للمرة الأولى، في مايو من عام 2024 تحت قيادة المدير الفني السابق السويسري مارسيل كولر.

وشارك عابدين مع النادي الأهلي في الموسم الماضي 2023-2024، في مباراتين أمام كلا من إنبي ومودرن سبورت.

وخرج عابدين على سبيل الإعارة في سبتمبر 2024، إلى نادي سيراميكا كليوباترا، قبل أن يقرر المارد الأحمر عودة اللاعب إلى الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وخاص صاحب الـ 19 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة نادي سيراميكا 3 مباريات في مختلف البطولات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ ايضًا:

من أصول مصرية.. محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد: صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية







