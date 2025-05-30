كتب - يوسف محمد:

يرى محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق، أحد الأسباب الرئيسية في رحيله عن المارد الأحمر.

وقال شريف في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم الجمعة: "كولر لم يساعدني بالقدر الكافي مع النادي الأهلي، فهو من المدربين الذين يفضلون سياسية التدوير بكل مستمر بين اللاعبين، انا كنت أرغب في المشاركة باستمرار".

وأضاف: "على الرغم من عدم مشاركتي باستمرار مع الأهلي تحت قيادة كولر، لكنني كنت هداف الفريق قبل الرحيل، أخبرته بأنني أرغب في المشاركة بشكل مستمر، وكان رده علي أنه يرغب في منح الفرصة لأكثر من لاعب وعدم الاعتماد على لاعب واحد فقط".

واختتم شريف تصريحاته: كولر كان له العديد من المشاكل مع لاعبي الفريق، مثل أفشة وكهربا وطاهر محمد في بعض الأوقات".

وكان محمد شريف قد رحل عن النادي الأهلي في أغسطس 2023 متجها إلى فريق الخليج السعودي.

وأعلن الأهلي في إبريل الماضي رحيل السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

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