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مصدر يوضح حقيقة إعفاء الأهلى من ضرائب مونديال الاندية

08:03 م الجمعة 30 مايو 2025
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    الأهلي يتألق في مونديال الأندية بتصميم من كونكريت
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    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (3)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (1)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (2)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (3)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (5)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (6)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (2)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (4)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (8)
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    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (7)
  • عرض 21 صورة
    شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية (10)
  • عرض 21 صورة
    الأهلي في مونديال الأندية
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (4)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (6)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (7)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (5)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (9)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (10)
  • عرض 21 صورة
    تفاصيل إطلالة الأهلي في مونديال الأندية بتصميم كونكريت (1)
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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلى حقيقة حصول إدارة القلعة الحمراء، على إعفاء كامل من الضرائب الأمريكية المفروضة على مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن ما تردد بشأن الحصول على إعفاء لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الإدارة نجحت بالفعل في تقليص نسبة الضرائب، لكنها لم تُعفَ منها نهائياً.

وأشار المصدر أن النادي تعامل مع الموقف بشكل قانوني واحترافي، وحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن له الاستفادة القصوى من المزايا الضريبية الممكنة، دون مخالفة للقوانين الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الأندية المشاركة في مونديال الأندية، ومن بينها الأهلي، تم إعفاؤها بشكل كامل من دفع الضرائب الأمريكية التي تصل إلى 1.2 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره في مونديال الأندية يوم 15 يونيو المقبل، وذلك بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

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الأهلى كأس العالم للأندية مونديال الأندية القلعة الحمراء
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