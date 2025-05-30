مصدر يوضح حقيقة إعفاء الأهلى من ضرائب مونديال الاندية

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلى حقيقة حصول إدارة القلعة الحمراء، على إعفاء كامل من الضرائب الأمريكية المفروضة على مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن ما تردد بشأن الحصول على إعفاء لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الإدارة نجحت بالفعل في تقليص نسبة الضرائب، لكنها لم تُعفَ منها نهائياً.

وأشار المصدر أن النادي تعامل مع الموقف بشكل قانوني واحترافي، وحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن له الاستفادة القصوى من المزايا الضريبية الممكنة، دون مخالفة للقوانين الأمريكية.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الأندية المشاركة في مونديال الأندية، ومن بينها الأهلي، تم إعفاؤها بشكل كامل من دفع الضرائب الأمريكية التي تصل إلى 1.2 مليون دولار.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لافتتاح مشواره في مونديال الأندية يوم 15 يونيو المقبل، وذلك بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.