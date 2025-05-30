كتب - يوسف محمد:

كشف محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي السابق، كواليس فشل انتقاله إلى نادي الزمالك، قبل الانضمام إلى النادي الأهلي في عام 2018.

وكان محمد شريف قد انتقل إلى النادي الأهلي، في يناير من عام 2018، قادما من فريق وادي دجلة مقابل 450 ألف يورو، قبل أن يرحل عن الفريق في أغسطس 2023 متجها إلى الخليج السعودي.

وقال شريف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم الجمعة: "وقعت لنادي الزمالك، خلال فترة تواجدي في صفوف فريق وادي دجلة، أثناء تولي الراحل الكابتن إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق ولكن الأمور لم تكتمل".

وأضاف صاحب الـ29: "انضمامي إلى الزمالك لم يكتمل بشكل نهائي، بسبب انشغال الزمالك بشكل أكبر في ذلك الوقت بالتعاقد مع محمد عنتر، لذلك تأخروا في إتمام إجراءات ضمي".

وتابع المهاجم الدولي: "عندما وقعت على عقود الانتقال إلى الزمالك لم يكن هناك أي تواصل معي من جانب النادي الأهلي لضمي، ووقعت للأهلي يوم 30 في شهر يناير 2018 قبل غلق باب القيد بيوم واحد فقط".

واختتم شريف تصريحاته بقوله: "المفاوضات الخاصة بانتقالي من وادي دجلة إلى الأهلي، لم تستغرق أكثر من 48 ساعة، لم أتحدث في ذلك الوقت عن المقابل المادي الذي سأحصل عليه مع الفريق".

يذكر أن محمد شريف كان قد أعلن رحيله عن فريق الخليج السعودي، عقب نهاية منافسات الدوري السعودي منذ عدة أيام، دون الإعلان عن وجهته المقبلة.