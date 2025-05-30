كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث مهاجم الأهلي السابق محمد شريف على حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية عن اقترابه من التوقيع لنادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية.

وقال محمد شريف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "كلام الناس" على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة:" لم يتحدث معي أحد من نادي الزمالك، ربما حدث تواصل مع وكيلي وأنا لا أحب أن أتحدث بشكل شخصي (مبحبش حاجة تتمسك عليا) ".

شريف صاحب الـ 29 عاماً كان قد انتقل من الأهلي لصفوف الخليج السعودي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لمدة موسمين لينتهي تعاقده بنهاية الموسم المنصرم 2024/25.

وخاض محمد شريف خلال الموسم الماضي مع فريق الخليج 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

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