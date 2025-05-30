3 رسائل من أيمن الرمادي قبل مواجهة فاركو في ختام الدوري

كتب - نهى خورشيد

عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، وجّه خلاله ثلاث رسائل رئيسية قبل لقاء الفارس الأبيض أمام فاركو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في بداية المؤتمر، وجّه الرمادي الشكر لعدد من رموز الزمالك الداعمين للفريق و على رأسهم أحمد عبد الحليم، أشرف قاسم، جمال عبد الحميد، إسماعيل يوسف، وتامر عبد الحميد.

كما أكد في رسالته الثانية أن جمهور الزمالك هو الحلقة الأقوى في النادي، مشيراً إلى أنه لا أحد يمتلك فضل على الكيان سوى جماهيره.

على الجانب الآخر وجهت الرسالة الثالثة إلى اللاعبين والجهازين الفني والطبي، مطالبهم ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة.

وعن مواجهة فاركو، أكد الرمادي أهمية اللقاء رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق مع وجود إصابات، مؤكداً على ثقته الكاملة في اللاعبين.

واختتم الرمادي رسالته لجمهور الزمالك، مؤكداً أنهم الأهم والأوفى، وأن انتقاداتهم نابعة من حبهم ورغبتهم في رؤية الفريق بأفضل حال

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها غداً السبت في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.