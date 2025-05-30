مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

- -
21:00

القادسية

الدوري التركي

انطاليا سبور

- -
20:00

طرابزون سبور

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي

06:30 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان المرضح للأهلي
  • عرض 10 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    التونسي محمد علي بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان بن علي
  • عرض 10 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد علي بن رمضان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الجديد، سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، للانضمام إلى صفوف الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "بن رمضان سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لينتظم في تدريبات الفريق الجماعية غدًا السبت، في أول مران يقوده الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق".

وأضاف: "اللاعب كان قد عاد إلى تونس عقب الخضوع للكشف الطبي في القاهرة خلال الأيام الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرته".

واختتم المصدر تصريحاته: "ريفيرو سيعقد جلسة مع الثنائي حمدي فتحي وبن رمضان غدًا السبت، للحديث مع الثنائي عن الفترة المقبلة".

وكان اللاعب التونسي، قد خضع للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن النجم التونسي سينضم إلى النادي الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات.

أقرأ ايضًا:
من أصول مصرية.. محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد: صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية

رغم انتهاء عقده.. لماذا دفع ريال مدريد 10 مليون استرليني لليفربول من أجل التعاقد مع أرنولد؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد بن رمضان النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي موعد انضمام بن رمضا للأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان