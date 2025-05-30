مصدر يكشف لمصراوي موعد انضمام بن رمضان لتدريبات الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الجديد، سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، للانضمام إلى صفوف الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "بن رمضان سيصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لينتظم في تدريبات الفريق الجماعية غدًا السبت، في أول مران يقوده الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق".

وأضاف: "اللاعب كان قد عاد إلى تونس عقب الخضوع للكشف الطبي في القاهرة خلال الأيام الماضية، من أجل الاطمئنان على أسرته".

واختتم المصدر تصريحاته: "ريفيرو سيعقد جلسة مع الثنائي حمدي فتحي وبن رمضان غدًا السبت، للحديث مع الثنائي عن الفترة المقبلة".

وكان اللاعب التونسي، قد خضع للكشف الطبي في أحد المستشفيات بالقاهرة يوم الإثنين الماضي، قبل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن النجم التونسي سينضم إلى النادي الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات.

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