كتبت-هند عواد:

احتفل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد قرانه اليوم الجمعة 30 مايو، في أجواء عائلية.

واستغل طاهر محمد طاهر الإجازة القصيرة ما بين انتهاء الدوري المصري وقبل كأس العالم للأندية، لعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الرياضي تدعى "ليلى عبدالكريم".

ونشر أصدقاء نجم الأهلي عبر موقع "إنستجرام"، صورا من عقد القران الذي تم بحضور الأهل والأصدقاء.

واحتفل الأهلي باللقب الـ45 من الدوري المصري، قبل يومين، بعد الفوز على فاركو في الجولة الأخيرة من المسابقة بنتيجة 6-0.

ويستعد الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، ويشارك الأحمر ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، بالميراس، إنتر ميامي، بورتو.ر

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