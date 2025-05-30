"محفورة في قلبي".. ميشيل يانكون يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة

كتبت-هند عواد:

ودع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي، جماهير الفريق برسالة مؤثرة، بعد نهاية الموسم ورحيله عن القلعة الحمراء، بعد التعاقد مع المدير الفني الجديد الإسباني خوسيه ريبييرو.

وكتب ميشيل يانكون عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "6 سنين كانوا أكثر من مجرد شغل، كانت رحلة حب وانتماء ونجاحات مع نادي عمري ما هنساه، كل لحظة قضيتها في التتش، وكل مباراة، وكل دمعة فرح بعد بطولة، هتفضل محفورة في قلبي".

وأضاف: "فخور أني كنت جزء من الفريق اللي قدر يحقق 19 بطولة مع الأهلي، اشتغلت مع حراس عظام، اخواتي قبل ما يكونوا لعيبة، فخور بكل لحظة قضيناها سوا، لكن أكتر حاجة عمري ما هنسى حبها، جمهور الأهلي".

واختتم يانكون: "‏أنتم القلب الحقيقي للنادي. أنتم الروح. أنتم اللي بتدوا المعنى لكل لحظة عشتها هنا، وقعت في حب مصر والمصريين من أول لحظة، وهفضل شايل الحب ده في قلبي دايمًا، مصر أم الدنيا، ‏شكراً من قلبي لكل شخص دعمني وحبني… أنا واحد منكم وهفضل دايماً واحد منكم".

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