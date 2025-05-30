"دكتور نفساني".. علي فرج يكشف كواليس الفوز بكأس مصر على حساب الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف علي فرج حارس مرمى حرس الحدود السابق، مفاجأة بشأن استعداداته لكأس مصر 2010 ضد الأهلي، اللقاء الذي فاز به فريقه بركلات الترجيح 5-4.

وقال علي فرج في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "نادي حرس الحدود من الإدارات المميزة في كرة القدم، وفي جيلي أعتمد على لاعبي منتخبات الشباب وهذه النقطة من أهم أسباب نجاح الفريق وقتها".

وأضاف: "الثنائي حلمي طولان وطارق العشري من أهم أسباب نجاح الفريق في جيلي، وفي نهائي الكأس إدارة النادي اعتمدت على "دكتور نفساني"، لتحمل ضغط الجماهير".

وتوج حرس الحدود بلقب كأس مصر للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بركلات الترجيح على الأهلي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.