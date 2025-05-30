كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي أمس الخميس، تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس، بعقد لمدة موسمين.

ويخوض ريفيرو المران الأول له، على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر بداية من يوم السبت المقبل الموافق 31 مايو الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ريفيرو المدير الفني الإِسباني الثاني الذي يتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر، حيث سبقه في قيادة الأهلي خوان كارلوس جاريدو في عام 2014.

أرقام الأهلي تحت قيادة جاريدو

وتولى جاريدو مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي، الذي تولى القيادة للفريق خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015، ليصبح المدير الفني الإسباني الأول في تاريخ النادي الأهلي.

وقاد صاحب ال 56 عاما النادي الأهلي، في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 21 مباراة، تلقى الهزيمة في 9 لقاءات وحضر التعادل في 8 مباريات.

وسجل لاعبو النادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني الإسباني 71 هدفا، فيما تلقت شباكهم 42 هدفا في كافة المسابقات والبطولات.

ونجح جاريدو في قيادة الأهلي لحصد لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب فريق سيوي سبورت الجنوب أفريقي في النهائي.

وتوج أيضًا المدير الفني الإسباني رفقة المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

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