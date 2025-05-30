كتب- محمد عبدالهادي:

أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن بطولة الدوري هذا الموسم كانت من أصعب وأغلى البطولات التي حققها الفريق، مشددًا على أن درع الدوري يجب أن يبقى دائمًا في دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وقال سراج، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون سبورت": "نتمنى ألا يخرج درع الدوري من دولاب بطولات الأهلي، هذه البطولة كانت صعبة للغاية، ومذاقها مختلف بسبب طول المشوار، وصعوبة المنافسة، وكثرة المتغيرات خلال الموسم."

وأضاف: "أثناء الاحتفال في الملعب كنا في حالة فرحة كبيرة، وبعدها سمعت عن احتفالات بيراميدز، لكن في النهاية الأهلي هو البطل الرسمي، لا يوجد شيء اسمه بطلين، البطولة لها بطل واحد فقط، وهو النادي الأهلي."

وفي تعليق حول الجدل القائم بشأن صعود نادي بيراميدز كمنافس قوي، شدد سراج الدين على احترامه للنادي ومجهوده، لكنه نفى أن يكون بديلاً للأندية الجماهيرية الكبرى مثل الزمالك.

وقال: "أنا منحاز تمامًا للأندية الجماهيرية، وجملة إن بيراميدز خد مكان الزمالك كلام غير دقيق ومتغير، التاريخ والجماهير لا يمكن تعويضهم."

واختتم سراج حديثه بالتأكيد على رفضه لأي إساءة لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "مع كل احترامي لبيراميدز، من المستحيل أن يأخذ مكان نادي الزمالك بتاريخه وجماهيريته، لا أقبل أي إهانة لنادٍ بحجم الزمالك، الخلافات لا تعني الإساءة."