كتب - يوسف محمد:

وجه إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بخصوص مواجهة المارد الأحمر المنتظرة أمام إنتر ميامي الأمريكي، الذي يشارك بصفوفه النجم الأرجنتيني، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

وقال عاشور، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" مساء الخميس :"نسعى لتقديم مستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية، وتحقيق شئ جيد يليق باسم النادي الأهلي".

وأضاف: "ميسي هو اللاعب الأفضل في العالم ومواجهته شرف كبير، لكننا في النهاية النادي الأهلي والجميع يعرفنا جيدا في العالم".

واختتم إمام تصريحاته: "سنحترم فريق إنتر ميامي مثلما يحترموننا، (وأحب أقول لليونيل ميسي، احنا جايين يا ميسي)".

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، أوقعت المارد الأحمر في المجموعة الأولى، رفقة كل من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويذكر أن الأهلي، سيخوض المباراة الافتتاحية في البطولة أمام إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

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