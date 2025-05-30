كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي، ستضيف بشكل كبير للفريق في الفترة المقبلة، مشيرا إلى حقيقة طلبه تعديل عقده مع الفريق.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الخميس:"لم أطلب تعديل عقدي مع النادي الأهلي، أو رفع المقابل المادي الذي أحصل عليه، بعد انضمام الصفقات الجديدة إلى الفريق".

وأضاف: "انضمام تريزيجيه، بن رمضان، بن شرقي وحمدي فتحي، سيضيف إلى الفريق بشكل كبير، ويساعده على الظهور بشكل أفضل في المنافسات المقبلة".

وتابع: "عقدي مع الأهلي يتبقى فيه موسمين، مستمر مع الفريق خاصة في ظل الاحترام والتقدير الكبير، الذي ألقاه داخل الفريق".

واختتم عاشور تصريحاته: "أنا تحت أمر النادي الأهلي، لن أتكلم في تعديل عقدي إلا في حالة تواصل إدارة النادي معي بخصوص هذا الأمر".

ويعيش إمام عاشور موسما مميزا مع النادي الأهلي، حيث يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن صاحب المركز الثاني أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي برصيد 12 هدفا.

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