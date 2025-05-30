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مفاجأة حول اعتزال شيكابالا وعودة طارق حامد للزمالك

12:16 ص الجمعة 30 مايو 2025

محمود عبد الرازق شيكابالا (7)

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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن مستجدات هامة تخص نادي الزمالك، أبرزها اقتراب طارق حامد من العودة إلى صفوف الفريق، إلى جانب قرار قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتأجيل فكرة الاعتزال.

وقال عبد الجواد إن طارق حامد، لاعب وسط ضمك السعودي، وصل إلى القاهرة اليوم، وأنه بات قريبًا للغاية من العودة لنادي الزمالك، النادي الذي شهد أبرز محطات مسيرته الكروية.

ونقل عبد الجواد عن طارق حامد قوله:"الزمالك صاحب فضل عليّ، وجمهوره بعشقه، وعندي استعداد أرجع علشان أختم مسيرتي هنا، لو وافق مجلس الإدارة، فأنا تحت أمر النادي."

وأشار إلى أن اللاعب لا يضع الجوانب المالية كأولوية، بل أبدى استعداده للتنازل عن بعض الأمور من أجل ارتداء القميص الأبيض مجددًا، مؤكدًا أن رغبته هي إنهاء مسيرته في ميت عقبة.

وفي سياق متصل، أعلن عبد الجواد أن قائد الزمالك شيكابالا قرر تأجيل قرار الاعتزال، والاستمرار لموسم إضافي مع الفريق.

وأوضح أن قرار شيكابالا جاء بدافع الرغبة في تحقيق بطولة كبيرة مع الزمالك قبل إسدال الستار على مسيرته الحافلة، مضيفًا:"هذا هو القرار المؤكد حتى الآن، وقد تحدث تغييرات مستقبلًا قبل بداية الموسم، لكن حاليًا شيكابالا قرر اللعب موسمًا آخر."

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