"نيجيري وتمارض مرتين".. كيف بدأت وانتهت أزمة إمام عاشور وحسام حسن؟

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن أزمة إمام عاشور لاعب الأهلي وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعد ثمانية أشهر من الاستبعاد و تراشق التصريحات بين الثنائي.

وانتهت الأزمة، باعتذار اللاعب، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "بستغل الفرصة دي وأكد احترامي و تقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن.. ودايما في خدمة منتخب مصر".

ومن جانبهما، رحب حسام وإبراهيم حسن باعتذار اللاعب، وقالا في تصريحات صحفية، إنهما يكنا الاحترام والتقديير للاعبين، والهدف النهائي مصلحة المنتخب وعودته إلى منصات التتويج.

بداية أزمة حسام حسن وإمام عاشور

بدأت الأزمة بين حسام حسن وإمام عاشور، في سبتمبر 2024، عندما غادر الأخير معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، وبعدها شارك في مران الأهلي الجماعي بصورة طبيعية.

ليقرر حسام حسن استبعاد اللاعب من المعسكرات التالية للمنتخب، بعدما كان عنصرا أساسيا في صفوف الفراعنة، وخاض مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر، وتصفيات كأس العالم.

إمام عاشور: أنا نيجيري

تفاقمت الأزمة بين الثنائي، بعد تصريح مثير للجدل من إمام عاشور بالتزامن مع استمرار استبعاده من منتخب مصر، وقال في تصريح عبر قناة أبوظبي الرياضية بعد نهائي كأس السوبر المصري ردا على وصفه بأحد نجوم منتخب مصر: "لا إمام عاشور نيجيري مش مصري".

حسام حسن يخرج عن صمته

خرج حسام حسن عن صمته، ورد على إمام عاشور، وقال في مؤتمر صحفي خلال مارس الماضي: "استبعاد إمام عاشور قرار انضباطي وعودته مرهونة بالاعتذار للشعب المصري، الأخطاء التي ارتكبها إمام لا تغتفر، حيث تمارض مرتين، وامسك بقدمه مدعيا الإصابة في التدريبات دون سبب، وبعدها بيومين شارك مع فريقه".