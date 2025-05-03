رابطة الأندية توقع عقوبات قوية على الزمالك والمصري البورسعيدي

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم السبت الموافق 3 مايو الجاري، العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، ببطولة الدوري المصري.

وكانت مباراة الفارس الأبيض أمام المصري، التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقررت رابطة الأندية، إيقاف لاعب النادي المصري البورسعيدي عبد الرحيم دغموم مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث، مع توجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، نظرا لقيام بعض أعضاء الجهاز الإداري للفريق بمحاولة الاعتداء على عدد من أفراد الجهاز الإداري للزمالك.

وفي السياق ذاته، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قدرها 30 ألف جنيه، بسبب قيام بعض أعضاء الجهاز الإداري للنادي بمحاولة الاعتداء على مهاجم المصري جون إيبوكا وبعض أعضاء الجهاز الإداري لفريق المصري.

كما قررت الرابطة منع جماهير الزمالك من حضور المباراتين المقبلتين للفريق، في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، مع توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه، بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.

أقرأ أيضًا:

نجم المغرب على رأس اهتمامات أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف