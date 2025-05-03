تصل إلى 100 ألف جنيه.. عقوبات الطرد والإنذارات بالدوري المصري 2024/25 (مستند)

كتب - محمد القرش:

تصل عقوبات الطرد في الدوري المصري الممتاز إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري، وفقا للائحة إدارة المسابقات المصرية 2024/25.

وتختلف عقوبات الإنذار الأول عن الثاني والثالث، حيث تسقط الإنذارات مع انتهاء الموسم على عكس البطاقات الحمراء.

مادة 54 - الإنذارات (البطاقات الصفراء)

1. يترتب على الحصول على إنذار (بطاقة صفراء واحدة) ما يلي:

- فرض غرامة بقيمة (1000) جنيه مصري على الإنذار الأول و(2500) جنيه مصري على الإنذار الثاني و(5000) جنيه مصري على الإنذار الثالث عن كل بطاقة صفراء يحصل عليها أثناء المسابقة، على أن يتم إعادة فرض نفس المبالغ مرة أخرى بعد كل ثلاث بطاقات صفراء.

- إذا تلقي اللاعب ثلاثة إنذارات في المسابقة، يتم حرمانه من المشاركة في المباراة التالية للإنذار الثالث في نفس المسابقة.

- في حال حصول أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري على ثلاثة إنذارات في مباريات متفرقة في نفس المسابقة يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة.

2. يتم تنفيذ عقوبة الإيقاف الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء أو نتيجة حصول اللاعب على بطاقة حمراء في مباريات المسابقة فقط.

3. إذا ألغيت نتيجة أي مباراة من مباريات المسابقة أو تم إنهاء المباراة أو لم تستكمل ألي سبب، تطبق المواد ذات الصلة من لائحة المسابقات.

4. يلتزم كل نادي من الأندية بتنفيذ هذه العقوبات سواء تمثلت في الإيقاف المؤقت عن اللعب أو دفع أية غرامات، ويتحمل كل نادي مسؤولية رصد عدد إنذارات و/أو مرات إيقاف لاعبيه أو مسؤوليه لضمان أهلية اللاعبين للتقرير النهائي والمسؤولين المسجلين و/أو المشاركين في المسابقة للاشتراك في مباريات المسابقة، وذلك وفقا للتقرير النهائي للمباراة بعد اعتماده من حكم ومراقب المباراة.

5. إذا انتقل أي لاعب أو تمت إعارته أو أيا من أعضاء الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي أحد الأندية خلال الموسم، يحتفظ بسجل البطاقات الصفراء الخاص به، ويلتزم ناديه السابق بإعلام النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي تم الحصول عليها حتى آخر يوم قبل الانتقال، ويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية رصد الإنذارات.

6. في نهاية المسابقة، تلغى جميع الإنذارات ما لم يترتب على ذلك أي عقوبة إدارية على سبيل المثال في حال حصول اللاعب على الإنذار الثالث في أخر مباراة لا تسقط الإنذارات ويتم إيقافه تلقائيا في أول مباراة تالية يحق له المشاركة فيها.

مادة 55 - الطرد (البطاقات الحمراء)

1. تنفذ الإجراءات التالية بشأن اللاعبين الحاصلين على بطاقة حمراء للحصول على الإنذار الثاني أثناء إحدى مباريات المسابقة:

- يتم إيقاف اللاعب عن اللعب في المباراة التالية من مباريات المسابقة. ويتعين عليهم دفع غرامة قدرها (2500) جنيه مصري.

2. تنفذ الإجراءات التالية بشأن اللاعبين الحاصلين على بطاقة حمراء مباشرة أثناء إحدى مباريات المسابقة:

- يتم إيقافهم تلقائيا عن اللعب في المباراتين التاليتين من مباريات المسابقة. ويستثنى من هذه القاعدة اللاعب الذي ارتكب خطأ يستوجب بطاقة حمراء لحرمان الفريق المنافس من إحراز هدف محقق (لاسيما عن طريق الإمساك بالكرة عمدا)، وفي هذه الحالة يتم إيقاف اللاعب تلقائيا مباراة واحدة في أول مباراة تالية من نفس المسابقة.

- دفع غرامة قدرها (5000) جنيه مصري، على أن يزيد المبلغ بقيمة (2500) جنيه مصري مع كل حالة طرد جديدة.

3. في حال حصول أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري على الطرد بسبب "الإنذار الثاني" يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة مع غرامة مالية قدرها (5000) جنيه مصري، على أن يزيد المبلغ بقيمة (2500) جنيه مع كل حالة طرد جديدة للحصول على الإنذار الثاني.

4. في حال حصول أحد أعضاء الجهاز الفني والإداري على الطرد المباشر يتم إيقافه مباراة واحدة في نفس المسابقة مع غرامة مالية قدرها (10000) جنيه مصري، على أن يزيد مبلغ الغرامة بقيمة (5000) جنيه مصري في كل حالة طرد مباشرة جديدة.

5. لفرض مزيد من الانضباط داخل الملعب في حال حصول لاعبي أي فريق خلال أي مباراة من مباريات المسابقة على ست بطاقات سواء (بطاقات صفراء – بطاقات حمراء) سيتم تغريم النادي مبلغ 50000 جنيه مصري.

6. في حال إنتهاء المسابقة تسقط جميع الإنذارات الحاصل عليها أعضاء الجهاز الفني والإداري ويحال الطرد إلى المسابقات التي تليها.

7. في حال عدم تنفيذ عقوبة الإيقاف المتحصل عليها الجهاز الفني والإداري، تحال عقوبة الإيقاف إلى لجنة الانضباط لتوقيع العقوبة التالية:

- مضاعفة العقوبة الإدارية.

2. فرض غرامة مالية لا تقل عن 20000 جنيه مصري ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري.

8. دون الإخلال بالمواد ذات الصلة في لائحة الانضباط، يحق للجنة الانضباط فرض المزيد من العقوبات و/أو أيضا الغرامات. وقد تقرر لجنة الانضباط تنفيذ عقوبة الإيقاف في أي مسابقة من المسابقات الأخرى.

9. إذا تم طرد اللاعب ببطاقة حمراء مباشرة، لا يؤثر ذلك على عدد البطاقات الصفراء التي تحصل عليها من قبل.

10. إذا تم إلغاء أي مباراة من مباريات المسابقة أو لم تستكمل لأي سبب من الأسباب، تطبق العقوبة في أول مباراة تالية من ذات المسابقة.

11. إذا انتقل أي لاعب أو تمت إعارته أو أيا من أعضاء الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي أحد الأندية خلال الموسم، يحتفظ بسجل البطاقات الحمراء الخاصة به، ويلتزم ناديه السابق بإعلام النادي الجديد بالبطاقات الصفراء التي تم

الحصول عليها حتى آخر يوم قبل الانتقال، ويلتزم النادي الجديد بمواصلة عملية رصد الإنذارات.