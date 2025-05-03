كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم السبت، عقوبات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، للائحة المسابقة ولائحة المخالفات موسم 2024-2025.

وجاءت عقوبات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة كأس مصر كالتالي:

عقوبات مباراة بيراميدز وحرس الحدود

قررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف محمود عبد السميع لاعب حرس الحدود مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث في اللقاء.

كما قررت الرابطة إيقاف أحمد سامي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، لحصوله على الإنذار الثالث أيضًا.

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وقامت رابطة الأندية، بإيقاف كلا من أيمن محمد، رجب نبيل ثنائي سيراميكا كليوباترا، وهشام صلاح لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة، مع تغريم كلا منهما 5000 ألف جنيه، بسبب الحصول على الإنذار الثالث في المباراة.

عقوبات مباراة المصري والزمالك

وطالت العقوبات مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، حيث قررت رابطة الأندية، إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وتوجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض أعضاء الجهاز الإداري للفريق بمحاولة الاعتداء على بعض أفراد الجهاز الإداري للزمالك.

كما وجهة رابطة الأندية إنذار لفريق الزمالك، بجانب توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري للفريق بمحاولة الاعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية لعب نادي الزمالك مباراتين بدون جمهور، يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لدوري nile وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره الزمالك، يوم الخميس الماضي في بطولة الدوري.

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