استمرار غياب ثنائي.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة، عماد النحاس، على قائمة مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن القائمة شهدت استمرار غياب الثنائي، خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق، بجانب عودة عمر الساعي ومصطفى العش.

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول - مصطفى العش - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمر الساعي - مروان عطية - عمرو السولية - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد رضا - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: سام أبو علي - جراديشار.