مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

0 0
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

بلد الوليد

1 0
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

2 1
18:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

تركي آل الشيخ يهنئ أهلي جدة بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا

10:07 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ ينعى أمح الدولي أشهر مشجعي الأهلي_6
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 9 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 9 صورة
    اهلي جدة (2)
  • عرض 9 صورة
    أهلي جدة (2)
  • عرض 9 صورة
    اهلي جدة (3)
  • عرض 9 صورة
    اهلي جدة (1)
  • عرض 9 صورة
    احتفال لاعب أهلي جدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

هنأ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق أهلي جدة السعودي بمناسبة تتويجه بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبرووك الأهلي السعودي أبطال".

وحقق فريق أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على حساب نظيره كاواساكي فرونتال، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها فريق أهلي جدة السعودي، من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما عانده الحظ في مناسبتين من قبل عامي "1985 و2012".

أقرأ أيضًا:

نجم المغرب على رأس اهتمامات أرسنال لتدعيم صفوف الفريق في الصيف

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تركي آل الشيخ أهلي جدة السعودي دوري أبطال آسيا تتويج أهلي جدة بدوري أبطال آسيا المستشار تركي آل الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان