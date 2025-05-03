تركي آل الشيخ يهنئ أهلي جدة بعد تتويجه بدوري أبطال آسيا

كتب - يوسف محمد:

هنأ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق أهلي جدة السعودي بمناسبة تتويجه بلقب النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبرووك الأهلي السعودي أبطال".

وحقق فريق أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على حساب نظيره كاواساكي فرونتال، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، الذي يتمكن فيها فريق أهلي جدة السعودي، من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما عانده الحظ في مناسبتين من قبل عامي "1985 و2012".

مبرووك الاهلي السعودي ابطال🇸🇦🔥❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 3, 2025

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