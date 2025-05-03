كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

كتب - نهى خورشيد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم السبت، طالبهم خلالها بالتركيز الكامل وتنفيذ التعليمات الفنية بدقة.

كما شهد المران تركيزاً كبيراً على الجوانب البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال مايكل جوزيه.

فيما تابع بيسيرو الفقرة البدنية بنفسه للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة.

وعلى هامش المران، عاد محمود حمدي "الونش" للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الإيقاف، بينما واصل أحمد الجفالي برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته العضلية.

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