كتب - يوسف محمد:

طالب النادي الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم السبت الموافق 3 مايو الجاري، إعادة مباراة فريقه أمام نظيره سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الإسماعيلي أمام نظيره سموحة، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة الموافق 2 مايو الجاري، في بطولة الدوري.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي: "طلب النادي الإسماعيلي، إعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي، أمام نظيره سموحة، التي جمعتهما أمس الجمعة الموافق 3 مايو 2025، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل بسبب خطأ في تطبيق القانون".

وأضاف: "تقدم الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الفريق أمام سموحة، والتي أُقيمت على ستاد برج".

وتابع: "وتضمنت الشكوى المطالبة بإعادة المباراة للتأكد من ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون، كما طالب النادي ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، والسماح لمندوب من النادي بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR) أثناء واقعة طرد أحد لاعبي الفريق، وذلك بحضور ممثل عن الفريق المنافس، وفقًا لما نصت عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

واختتم: "يؤكد النادي الإسماعيلي تمسكه الكامل بحقوقه القانونية والرياضية والتزامه الكامل بلوائح اللعبة، في إطار من الشفافية والعدالة".

ويحتل النادي الإسماعيلي حاليا، المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق سموحة في المركز ال 14 برصيد 22 نقطة.

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