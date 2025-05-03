"إصابة الهداف".. ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

كتب - محمد القرش:

كشف رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد أسامة، عن تعرض ناصر منسي مهاجم الفريق لإصابة بكدمة قوية في عظام الأنف خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي أنه سيتم متابعة حالة اللاعب حتى قبل مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري للوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

وأوضح محمد أسامة أن محمود جهاد لاعب الوسط يواصل برنامجه التأهيلي في ظل شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية.

واختتم رئيس الجهاز الطبي قائلاً:" محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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