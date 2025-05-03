إسلام الفار يكشف لمصراوي تفاصيل إجباره على الانتقال إلى الأهلي بدلا من الزمالك

كتب - يوسف محمد:

تحدث إسلام الفار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للمحليين السابق، عن تفاصيل انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيرا إلى أن رغبته الأولى كانت هى الانتقال إلى نادي الزمالك وليس الأهلي.

وقال الفار في تصريحات خاصة لمصراوي: "قبل الانضمام إلى النادي الأهلي، تلقيت عرضا للانضمام إلى نادي الزمالك، كنت أرغب في الانضمام إلى الفارس الأبيض، خاصة وأنني من مشجعي نادي الزمالك منذ طفولتي".

وأضاف: "حاربت بشكل قوي للانضمام إلى نادي الزمالك، أعلنت رغبتي في الانتقال إليه بشكل علني، إلا أن إدارة النجوم آنذاك رفضت هذا الأمر، تم إجباري على الانتقال إلى النادي الأهلي".

وتابع: "إدارة النجوم في ذلك القوت، أخبرتي بأنه في حال عدم موافقتي على الانضمام إلى الأهلي، فلن أرحل وسأستمر مع الفريق في الدرجة الثانية، لذلك اضطررت للموافقة على الانتقال إلى الأهلي".

واختتم اللاعب تصريحاته: "تشرفت باللعب في النادي الأهلي بكل تأكيد، لكنه لم يكن اختياري الأول، الأمور داخل مصر تسيير داخل الغرف المغلقة بمعايير أخرى وتجعل اللاعب مضطر على قبلوها".

والجدير بالذكر أن إسلام الفار كان قد انتقل إلى النادي الأهلي في سبتمبر من عام 2017، لكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة، قبل أن يرحل بشكل نهائي في سبتمبر 2017 إلى نادي طنطا.

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