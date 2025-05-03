أصحابي السبب.. إسلام الفار يكشف لمصراوي سبب لقبه

كتب - يوسف محمد:

كشف إسلام الفار لاعب النادي الأهلي وسموحة السابق ولاعب العزيمة الليبي الحالي، عن سبب تسميته باسم الفار، مشيرا إلى الفرق بين اللعب في الدوري الممتاز المصري ودوري الممتاز ب.

وقال الفار في تصريحات خاصة لمصراوي: "أصحابي هم من أطلقوا علي لقب الفار، نظرا لخوفي الشديد من الفئران منذ طفولتي".

وأضاف: "حينما كنت أخرج مع أصدقائي في أي مكان، كانوا دائما يتحدثون معي بأن هناك فئران في المكان الذي نجلس فيه، وهو ما كان يخيفني بدرجة كبيرة، فأنا كنت أعاني من فوبيا خصوص "الفئران".

وعن الفارق بين الدوري الممتاز ودوري الممتاز ب، قال: "الدوري الممتاز يمنح اللاعب فرصة أكبر لإظهار إمكانياته الفنية والمهارية بشكل كبير، على عكس الممتاز ب الذي يكون فيه هذا الأمر، نظرا لجودة الملاعب والمنافسة بين الفريق أيضًا".

واختتم الفار تصريحاته: "الأمور اختلفت بعض الشيء خلال السنوات الأخيرة في دوري الدرجة الثانية المصري، منذ تطبيق دوري المحترفين، الذي ساعد على تقليل الفارق بين الدوري الممتاز ودوري الممتاز ب".

والجدير بالذكر أن إسلام الفار سبق له خوض العديد من التجارب في الدوري المصري، مثل اللعب، في صفوف النادي الأهلي، سموحة، أسوان، بالإضافة إلى نادي نجوم المستقبل.

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