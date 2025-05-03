كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من تجديد تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى حقيقة توقيع اللاعب مع نادي بيراميدز للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك اختلاف بين النادي الأهلي ورامي ربيعة، بشأن تجديد تعاقد الأخير مع الفريق، خاصة في ظل نهاية تعاقده بنهاية الموسم الحالي 2024-2025".

وأضاف: "ربيعة لم يتمم إتفاقه مع إدارة بيراميدز للانتقال إلى الفريق في الصيف المقبل، كل ما يثار في هذه النقطة هو أمر ليس له أي أساس من الصحة".

وتابع: "أخر جلسة جمعت بين النادي الأهلي ورامي ربيعة، كانت منذ أكثر من شهر ولم يتم عقد أي جلسات جديدة حتى الآن والأمور المادية لا يوجد بها اتفاق بين الطرفين حتى الأن".

وعن موقف حمزة علاء حارس مرمى الفريق من التجديد، قال المصدر: "اللاعب ليس لديه مانع في تجديد تعاقده مع الفريق، لكنه يرغب في الخروج إعارة موسم أو موسمين للمشاركة بشكل أساسي".

والجدير بالذكر أن عقد الثنائي رامي ربيعة وحمزة علاء، ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

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