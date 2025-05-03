بيسيرو يوجه عدد من الرسائل إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

كتب - يوسف محمد:

وجه البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من الرسائل إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال جلسة عقدها مع قبل انطلاق المران الجماعي اليوم.

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن بيسيرو طالب لاعبي الفريق بالتركيز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، عدم التفريط في أي نقاط في المباريات المتبقية للفريق بالدوري.

وأكد المدرب البرتغالي خلال جلسته مع لاعبي الفريق، على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي يقدمها لهم وبذل جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة بالبطولة.

وأشار المركز الإعلامي للفارس الأبيض، أن المدير الفني البرتغالي، حرص على شرح بعض الجوانب الخططية والفنية للاعبي الفريق، لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي بالدوري.

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

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