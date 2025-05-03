مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 0
14:30

فولهام

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 1
17:00

إيبسويتش تاون

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

مصر - شباب

- -
21:00

زامبيا - شباب

الدوري الإسباني

ألافيس

0 0
15:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

بيسيرو يوجه عدد من الرسائل إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

05:50 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو
  • عرض 5 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
  • عرض 5 صورة
    تدريبات الزمالك قبل مباراة ستيلينبوش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

وجه البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من الرسائل إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال جلسة عقدها مع قبل انطلاق المران الجماعي اليوم.

وأعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن بيسيرو طالب لاعبي الفريق بالتركيز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، عدم التفريط في أي نقاط في المباريات المتبقية للفريق بالدوري.

وأكد المدرب البرتغالي خلال جلسته مع لاعبي الفريق، على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي يقدمها لهم وبذل جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة بالبطولة.

وأشار المركز الإعلامي للفارس الأبيض، أن المدير الفني البرتغالي، حرص على شرح بعض الجوانب الخططية والفنية للاعبي الفريق، لتنفيذها خلال مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي بالدوري.

ويستعد الفارس الأبيض لملاقاة نظيره البنك الأهلي، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 38 نقطة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

أقرأ أيضًا:

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف

كارلو أنشيلوتي يكشف موعد تحديد مستقلة مع ريال مدريد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو نادي الزمالك الزمالك والبنك الأهلي موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان