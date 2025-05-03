مصدر يكشف لمصراوي مصير ثلاثي الأهلي في الموسم المقبل

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن مستقبل ثلاثي فريق الأهلي رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح وعمر الساعي من الاستمرار مع النادي بالموسم المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الثلاثي سيخضع لتقييم من جانب المدرب الجديد للفريق وهو من سيحسم مصيرهم.

وأوضح المصدر أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قد جهزّ ملفًا عن كل لاعب بالفريق سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري أو الموسم القادم لعرضه على لجنة التخطيط ثم المدرب الجديد الذي سيكون له الرأي الأول والأخير.

وكان خالد عبدالفتاح قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2022 ـ 2023 على سبيل الإعارة من سموحة قبل أن يفعل الأهلي بند التعاقد النهائي مع نهاية الإعارة.

وشارك خالد عبدالفتاح مع الأهلي بالموسم الحالي لمدة 774 دقيقة لعب خلال 11 مباراة صنع خلالها هدفين.

وضم الأهلي عمر الساعي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الإسماعيلي؛ إذ شارك صاحب الـ 22 عاماً مع الفريق بـ 289 دقيقة لعب خلال 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

وكان رامي ربيعة قد تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي في موسم 2011ـ2012 ثم خرج في تجربة احتراف موسم 2014/2015 لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يعود في الموسم التالي للأهلي.

وشارك ربيعة خلال الموسم الجاري بـ 33 مباراة سجل خلالها 3 أهداف خلال 2838 دقيقة لعب.

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