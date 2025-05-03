"سيكون لمدة موسم".. مصدر بالأهلي يكشف شرط النادي لتمديد التعاقد مع نجمه

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي عن الشرط الواجب توافره لحسم مستقبل نجم خط الوسط بالفريق عمرو السولية مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2024/25.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن شرط تمديد التعاقد مع السولية هو موافقة المدير الفني الجديد للفريق بعد تقييمه للاعبين، مضيفًا:"وإن وافق على التجديد للاعب صاحب الـ 35 عاماً سيكون التمديد لمدة موسم واحد فقط".

وأوضح المصدر أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي قد جهزّ ملفًا عن كل لاعب بالفريق سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري أو الموسم القادم لعرضه على لجنة التخطيط ثم المدرب الجديد الذي سيكون له الرأي الأول والأخير.

السولية كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من صفوف الشعب الإماراتي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2015 ـ 2016.

وشارك السولية مع الأهلي في الموسم الحالي بـ 20 مباراة سجل خلالها هدفين .

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