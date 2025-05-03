صراع ثلاثي بين بيراميدز والأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات جولة الحسم "الرابعة" بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز "مرحلة الحسم" موسم 2024-2025، غدا الأحد 4 مايو.

ويشهد الدوري المصري الممتاز، صراعا بين بيراميدز والأهلي على صدارة جدول الترتيب، إذ يحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 47 نقطة، فيما يأتي الأحمر في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

نظام بطولة الدوري المصري الممتاز

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025، على مرحلتين، الأولى من جولة واحدة، والثانية مجموعتين، بمشاركة 9 فرق في كل مجموعة، أول 9 مراكز يتنافسون لحصد اللقب، وآخر 9 مراكز يصارعون للبقاء في الدوري.

مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

تشهد الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، 4 مواجهات، تبدأ من غدا الأحد، على أن تستأنف يوم الإثنين 5 مارس.

ويحل بيراميدز ضيفا على فاركو في بداية الجولة الرابعة من الدوري المصري، فيما يستضيف الأهلي نظيره حرس الحدود، ومن جانبه يواجه الزمالك البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري

جاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز، كالآتي:

فاركو – بيراميدز: الأحد 4 مايو – 5 مساءً

الأهلي – حرس الحدود: الأحد 4 مايو – 8 مساءً

بتروجيت – سيراميكا كليوباترا: الإثنين 5 مايو – 5 مساءً

البنك الأهلي – الزمالك: الإثنين 5 مايو –85 مساءً

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الرابعة

بيراميدز - 47

الأهلي - 43

الزمالك - 39

المصري البورسعيدي - 35

البنك الأهلي - 32

سيراميكا كليوباترا - 27

فاركو - 26

بتروجيت - 25

حرس الحدود - 22

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