الإسماعيلي يحتج على طاقم تحكيم مباراته أمام سموحة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الإسماعيلي تقدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب ما وصفه بـ "الأخطاء التحكيمية" خلال مباراته أمام سموحة.

وذكر نادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة، أن الاحتجاج جاء بسبب تكرار تعرض الفريق للظلم التحكيمي خلال مبارياته في مختلف المسابقات المحلية هذا الموسم ـ بحسب وصف البيان ـ وكذلك تعرض عبد الرحمن الدح لاعب الفريق للطرد في الدقيقة 81 ، بعد عودة الحكم إلى الـVAR، ومن ثم إشهار الإنذار الثاني له.

وكان الإسماعيلي قد تعادل بهدف لمثله مع مستضيفه سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني للدوري المصري.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط التي تضم 9 أندية برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثامن ومثلها عن غزل المحلة صاحب المركز السادس.

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