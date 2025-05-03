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بعد 25 يوما.. أول ظهور لـ زيزو عقب أزمته مع الزمالك (صورة)

12:33 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أول ظهور لزيزو بعد أزمته مع الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو مع منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 10 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
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كتبت-هند عواد:

ظهر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمرة الأولى عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعد أزمته مع الزمالك.

ومنذ يوم الثلاثاء 8 أبريل الماضي، لم ينشر زيزو أي شيء خاص به عبر حساباته الرسمية، سوى نعي للفنان سليمان عيد ولاعب الزمالك السابق إبراهيم "شيكا"، إضافة إلى تهنئة حسام عبد المجيد مدافع الأبيض بعيد ميلاده.

ونشر زيزو صورته من داخل السيارة، اليوم السبت، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشبت أزمة بين الزمالك وزيزو، بعد أنباء توقيع اللاعب إلى الغريم التلقيدي الأهلي، وذهابه إلى السفارة الأمريكية، قبل يوم واحد من مباراة الفريق في الكونفدرالية الأفريقية، للحصول على تأشيرة السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية مع الأحمر.

أول ظهور لزيزو بعد أزمته مع الزمالك

وقرر الزمالك بعد هذه الواقعة استبعاد اللاعب من قائمة مباراة ستيلينبوش، ولم يخوض اللاعب المران الأخير واكتفى بالجري حول الملعب، وكان هذا آخر ظهور له.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي عقب توديع الكونفدرالية من دور ربع النهائي، تحويل زيزو إلى التحقيق، بسبب التصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019، حسبما وصف.

وانقطع زيزو عن مران الزمالك، منذ يوم 8 أبريل، كما تغيب عن حضور التحقيق داخل الزمالك، ثلاث مرات، وقام بشكوى النادي في الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

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