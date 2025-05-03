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فرصة للصدارة.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

11:09 ص السبت 03 مايو 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة منتخب زامبيا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ويسعى منتخب مصر للشباب، لانتزاع صدارة المجموعة الأولى، التي يتصدرها سيراليون برصيد 4 نقاط، فيما يحتل منتخب الفراعنة المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للشباب

جاء ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، كالآتي:

سيراليون – 4 نقاط – 1 فوز – 1 تعادل – 0 هزيمة

مصر – 3 نقاط – 1 فوز – 0 تعادل – 1 هزيمة

جنوب أفريقيا – 3 نقاط – 1 فوز – 0 تعادل – 1 هزيمة

زامبيا – 1 نقطة – 0 فوز – 1 تعادل – 0 هزيمة

تنزانيا – 0 نقاط – 0 فوز – 0 تعادل – 1 هزيمة

موعد مباراة مصر وزامبيا

تقام مباراة وزامبيا، في التاسعة مساء اليوم، على ستاد هيئة قناة السويس، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة، وتايم سبورت الأرضي المجانية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل الهزيمة برباعية مقابل هدف من سيراليون.

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