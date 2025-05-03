قناة مجانية تنقل مباراة مصر و زامبيا في أمم أفريقيا للشباب

كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب زامبيا، في التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

وتقام مباراة مصر وزامبيا في الجولة الثالثة، على ستاد هيئة قناة السويس، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وزامبيا

تنقل مباراة مصر وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما على قناة مجانية، وبالتحديد عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت.

وافتتح منتخب مصر مشواره في البطولة، بالفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل الهزيمة برباعية مقابل هدف من سيراليون.

ويسعى منتخب مصر بقيادة أسامة نبيه لاعتلاء الصدارة من جديد، بعد التعثر في الجولة الماضية، إذ أنه يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، ويشارك المنتخب المصري ف المجموعة الأولى التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، تنزانيا، زامبيا، سيراليون.

ترتيب مجموعة مصر

جاء ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية كالآتي:

سيراليون - 4

مصر – 3

جنوب أفريقيا – 3

زامبيا – 1

تنزانيا – 0

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